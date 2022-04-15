İzmit Belediyesi'nde skandal! 50 milyon TL'yi dağıttı, yeğenlerine şirket kurdurdu | Video

İzmit Belediyesi’nin gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısı ikinci birleşiminde denetleme kurulu raporları tartışmalara neden oldu. AK Parti Grubu, CHP'li Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yaklaşık 50 milyon TL’lik bütçeyi bir yılda ihalesiz olarak doğrudan teminle adrese teslim dağıttığını hatta yeğenlerine şirket kurdurup iş verdiğini iddia etti.