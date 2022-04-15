O savcı meslekten ihraç edildi

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında ismi makaron kaçakçılığı soruşturmasına karışan savcı Cengiz Çallı meslekten ihraç edildi. İddiaya göre işadamı Atalay Demirbaş, sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli için ailelerden 40 bin euro karşılığında tahliye vaadinde bulundu, tahliyenin de yakın dostu olan ve dosyaya bakan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı tarafından yapılacağını söyledi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine, Demirbaş, Yenibosna'daki bir restoranda parayı almak üzereyken yakalandı. Demirbaş, Çallı'nın durumdan haberdar olmadığını belirtirken Çallı önce dosyadan el çektirildi, ardından Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Çallı son olarak 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK müfettişlerince yapılan soruşturmanın ardından dosya HSK Genel Kurulu'na geldi. Çallı, HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi. Halit TURAN / SABAH