Van Gölü’ne özel statü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi etkinliğe Van'da bir dizi etkinliğe katıldı. Tuşba Belediyesi'nde Toplu Açılış Ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katılan bakan burada önemli açıklamalarda bulundu. Ardından Van Gölü kıyı ve dip temizliğini yerinde inceleyen Bakan Kurum Bakan Kurum Van Gölü'nün Özel Çevre Koruma kapsamına alınacağını belirtti. Van Gölü Sürdürülebilir Özel Çevre Koruma bölgelerinden olacak.

17 BİN 500 KONUT

Tuşba Belediyesi'nde gerçekleşen toplu açılış ve Edremit Millet Bahçesi fidan dikimi etkinliklerine Bakan Murat Kurum katıldı. Toplam yatırım değeri 200 milyon lirayı aşan, içerisinde Erciş Millet Bahçesi, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Çatak Atıksu arıtma tesisi, Van Defterdarlığı binalarının yer aldığı toplam 26 eserin açılışı gerçekleşti. Açılış konuşmasında Van depremini hatırlatan Kurum "Van depreminden sonra arı gibi çalıştık; tam 17.500 konut, köy evleri ve dükkânı inşa ettik. Vanlı kardeşlerimizi çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturduk" dedi.

1 MİLYAR 25 MİLYONLUK YATIRIM

Bakanlık olarak bir çok çalışmayı desteklediklerini belirten Kurum "Şu anda Van'da; toplam 1 milyar 25 milyon liralık yatırımımız var, harıl harıl çalışıyoruz. Tabi Van'da birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Dönüşüm çalışmalarımızın en önemli bölümünü TOKİ'mizle ürettiğimiz sosyal konutlarımız oluşturuyor. Bugün Van'da bir konut rekoruna ulaştık; toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24.071 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evini şehrimize kazandırdık. Yine bugün sahada, toplam yatırım değeri 935 milyon lira olan 975 konut, 420 ahır, 150 köy evi, 3 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz. Tabi bir de biliyorsunuz, dar gelirli Vanlı kardeşlerimiz için 100 bin sosyal konut projemiz var. Bugün yine sahada, 801 konutun inşasına süratle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 81 şehre 81 milyon metrekare millet bahçesi çalışmaları kapsamında 37 bin m2 büyüklüğündeki Edremit millet bahçesinin ilk fidanları canlı bağlantıyla dikildi. Bakan Kurum "Kararımızı aldık, 1 milyon m2 büyüklüğe ulaşan 8 millet bahçesini Van için tasarladık, uygulamaya başladık. Hatırlayacaksınız, Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri millet bahçemizin açılışını 2018 yılında yaparak Van'ın hizmetine sunmuştuk. Bugün sizlerle birlikte; bir yandan Erciş millet bahçemizin açılışını yapıyor, diğer yandan Edremit'teki millet bahçemizde de ilk fidanlarımızı dikiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖL ÇALIŞMALARINA YERİNDE İNCELEME

Açılışın ardından Bakan Kurum, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milletvekilleri Tuşba İlçesi Van Gölü Kıyı ve Dip Temizliği Alan incelemesinde bulundu. Şantiye alanına giden Bakan Kurum burada Van Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum "Van'ımızı Haziran ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile birlikte ziyaret etmiştik. Hep birlikte başlattığımız Van Gölü Dip Tarama çalışmamızla, gölümüzü hem 121.000 m3 çamurdan kurtardık, hem de 18 ton deniz çöpünü uzaklaştırdık, bertaraf ettik. Van Gölü Özel Çevre Koruma Bölgeleri statünü alacak. Kimseyi mağdur etmeden bu çalışmayı yapacağız" dedi.