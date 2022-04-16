Bir rüya daha gerçek oldu! Phaselis Tüneli hizmete girdi!

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli hizmete açıldı. Başkan Erdoğan Dolmabahçe ofisinden videokonferans yöntemi ile katıldığı açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kumluca, Kemer gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkezi ile ulaşımları daha hızlı ve daha güvenli hale gelecektir.

Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde, Cumhuriyetin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı hizmete kavuşmuştur. İftihar edilecek alanların başında ulaştırma gelmektedir. Yurdun dört bir tarafını yeniden inşa ettiğimiz, geliştirdiğimiz yollarla, hava alanlarıyla donattık.

Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda bitiremeyecekleri işleri biz çoktan bitirdik. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirmeye kararlıyız. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliğidir. Hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonuna sarılırsak önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur.

Başkan Erdoğan'dan Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' açılış töreninde önemli açıklamalar

Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Tüm dünyada yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi gösteriyorlar. Yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sorunudur. Milletimden, çoğu mevsimsel etkilerden kaynaklanan artışları felaket tellallığına dökenlere itibar etmemelerini istiyorum. Türkiye siyasi olarak, yakın tarihin en itibarlı konumundadır.

Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrulta atılan bir adım olarak görüyorum.