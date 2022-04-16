Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar

16.04.2022 | 14:17

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Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ hizmete girdi. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan videokonferans yönetimi ile Dolmabahçe ofisinden katıldı.

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