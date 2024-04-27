Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti! | Video
Gaziantep'te bir şahıs, çikolata ve şekerleme fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti.
2 ŞAHIS DA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mustafa Özcan ve Oğuz Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahısların cenazeleri, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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