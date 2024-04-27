Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti! | Video 27.04.2024 | 16:17 Gaziantep'te bir şahıs, çikolata ve şekerleme fabrikasında birlikte çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çikolata ve şekerleme fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özcan (60) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı Oğuz Bozkurt'un (49) tabanca ile kafasına sıktıktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Olay sonrası fabrikada büyük korku ve panik yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mustafa Özcan ve Oğuz Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahısların cenazeleri, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.