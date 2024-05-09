Gazipaşa Havalimanında lastiği patlayan yolcu uçağının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi.
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