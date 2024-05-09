Bildiğiniz tüm bestecileri unutun! Kendi şarkısını besteleyen köpeğe inanamayacaksınız... | Video

Köpeklerin tarih boyunca en sadık dostlarımız olduğunu defalarca duymuşuzdur. Üstün yetenekleriyle kendilerine hayran bırakan bu dostlarımızın her geçen gün yepyeni bir yeteneği ortaya çıkıyor. Bestesiyle herkesi kıskandıracak kadar güzel dostumuzun işte o anları...