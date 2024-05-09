Video Yaşam Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video

Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video

09.05.2024 | 11:39

İzmir''de boynundaki yanık izinden kurtulmak isteyen Suat Barman (39), özel bir hastanede uygulanan lazer tedavisi sonrası yanık izinin daha da belirginleştiğini iddia etti. Avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıyan Barman, Güzel bir görünüme kavuşacağım söylendi. Yöntemleri denedikçe boynumdaki yara izi daha kötü oldu. Psikolojik sorunlar yaşıyorum dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise Tıp merkezimiz ve hekimlerimizin herhangi bir kusuru, ihmali ya da özen eksikliği bulunmamaktadır. Dava sürecinde yapılacak Adli Tıp Kurumu incelemesi neticesinde haklılığımız ortaya konacak olup, konu yargıdadır denildi.

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İzmir'de yaşayan ve bir restoranda şef garson olarak çalışan Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü. Hastanedeki tedaisinin ardından Barman'ın boynunda yanık izi oluştu. Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, 2022 yılında izden kurtulmaya karar verdi. Barman, Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye yanık izinin tedavisi için başvurdu. Barman'a boynundaki yanık izi için lazer tedavisi uygulanmaya başlandı ve 13 Ekim 2022'den itibaren aralıklarla lazer tedavisi yapıldı. Tedavi sonrası gün geçtikçe boynundaki yanık izlerinin daha da belirginleştiğini öne süren Barman, hastaneye konuyu iletti ancak bir çözüme ulaşamadı. Barman, 4 Mart'ta avukatı Serap Demir aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. İzmir 6. Tüketici Mahkemesi'nce kabul edilen davanın ilk duruşması, 6 Haziran'da görülecek.

'PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Suat Barman, Boynumda ufak bir yanık izi vardı. Tedavisi için özel bir hastaneye başvurdum. Deneyecekleri bir yöntemle izin iyileşeceği söylendi. Bu yöntemleri denedikçe boynumdaki yara izi daha kötü oldu. Kabardı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Defalarca kendilerine başvuruda bulundum. Çözüm üretemediler. İş, içinden çıkamayacağım bir hale geldi. Devlet hastanesine gidip, durumu anlattım. Bu tedavi yüzünden boynumdaki izin 30 yıl geriye gittiğini belirtip, tedavi için sürecin meşakkatli olduğunu söylediler. Özel hayatımı, iş hayatımı etkiledi. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Bu konu yüzünden psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Hayallerim vardı ancak başarılı olamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum diye konuştu.

Avukat Serap Demir ise davanın olumlu sonuçlanacağını beklediklerini söyledi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise Suat Barman isimli hasta 35 yıl önce boynunda iz oluştuğu şikayeti ile yaklaşık 2 yıl kadar önce plastik cerrahi polikliniğimize başvurmuş olup, yapılan muayenesi sonucunda dermatoloji bölümüne yönlendirilmiştir. Hastaya dermatoloji bölümünde mikrofraksiyonel cilt yenileme işlemi uygulanmıştır. Bu işlem yapılmadan önce hastaya yapılacak olan işlemin detayları, sonuçları, iyileşme süreci, muhtemel komplikasyonlar, verilen medikal tedavileri uygulaması gerektiği, güneşten kaçınması gerektiği gibi hususlar anlatılmış ve aydınlatılmış yazılı onamları alınmıştır. Uygulanan işlem neticesinde 35 yıldır mevcut olan izin tamamen silinmesinin mümkün olmadığı ve keloid dokunun tekrar nüksedebileceği hastaya anlatılmıştır. Hastanın işlem sonrasında uygun medikal tedavi verilmiş, tedavi süreci devam etmiştir. Hasta planlanan seanslarına devam etmemiştir. Süreç sonunda hasta, yapılan işlemden memnun olmadığı gerekçesi ile tıp merkezimize ödemiş olduğu ücretin iadesi ile 1 milyon Türk lirası tazminat talebinde bulunmuş, talep haksız olduğu için tıp merkezimiz tarafından reddedilmiştir. Konu yargıya intikal etmiş olup dava süreci devam etmektedir. Hastaya uygulanan tedavi ve işlem tıp bilimi kurallarına ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Tıp merkezimiz ve hekimlerimizin herhangi bir kusuru, ihmali ya da özen eksikliği bulunmamaktadır. Dava sürecinde yapılacak Adli Tıp Kurumu incelemesi neticesinde haklılığımız ortaya konacak olup konu yargıdadır denildi.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA)-

Görüntü Dökümü ---------------------- -Suat Barman'ın tedavi öncesi fotosu -Suat Barman röp. -Avukat Serap Demir röp. -Genel detay ve görüntü

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