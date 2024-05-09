Video Yaşam Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video

Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video

09.05.2024 | 14:43

Aksaray’da ehliyet sınavına giren M.E.'ye para karşılığında görüntü ve ses sistemli özel kıyafet giydirip, soruları cevaplamasını sağlayan R.A. ve Ş.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.A.'nın Eskil ilçesinde ehliyet sınavında başarısız olup, tekrar sınava girecek sürücü adaylarından, 12 bin ila 20 bin TL arasında değişen miktarlarda, internetli görüntü ve ses sistemli özel kıyafet giydirip, soruları cevaplamasını sağladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından R.A.'nın, sınava girecek olan M.E.'ye aynı yöntemle yardımcı olacağını belirledi. M.E., sınava girdikten sonra kazağına gizli kamerayla soruların görüntüsünü aktarıp, sınav merkezi yakınında minibüste bekleyen R.A. ve yanındaki S.E.'nin de cevapları gönderdiğini saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

M.E.'nin giydiği kazağın göğüs kısmında dışarıdan görülmeyecek şekilde bir mini kamera, iç kısmına özel olarak gizlenmiş ses aktarım düzeneği, iç çamaşırının içerisine özel tasarlanmış bölümde görüntü aktarım ve bir kablosuz internet cihazı ile kulağına özel olarak yerleştirilen kulak içi kulaklık ele geçirildi. R.A. ve Ş.E.'nin üzerlerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda ise 3 mobil kablosuz internet cihazı, 3 cep telefonu, 9 mini gizli kamera, 8 kulak içi mini kulaklık, 23 mini lityum pil, 4 mobil ses aktarım cihazı, 2 mobil kamera görüntü aktarım cihazı, 3 sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş kazak, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş 3 iç çamaşırı, 2 taşınabilir güç kaynağı ve 1 telefon bataryası ile şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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