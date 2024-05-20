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Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video

Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video

20.05.2024 | 11:07

Aksaray’da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş (26), mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu’nda, kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor. Eğitim gördüğü okulda görev yapmanın kendisini duygulandırdığını söyleyen Altuntaş, “Öğretmenim bir gün bana ‘Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız’ dedi. O sözü ne kadar kalbime işlediyse, ben her zaman bunun için çalıştım. Öğretmenim burada olduğu için tek tercih burayı yazdım ve çok şükür burayı kazandım” dedi.

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Aksaray'da yaşayan Pınar Altuntaş 2004 yılında Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitime başladı. Altuntaş, 2016'da liseden mezun olup, 2017 yılında Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Üniversiteyi bitiren Altuntaş, geçen yıl, mezun olduğu ilkokula yerleşti. Kendisini okutan sınıf öğretmeni Oktay Gümüşsoy ile birlikte görev yapan Pınar Altuntaş, "Öğretmenim beni çok çevreci bir tavırla karşıladı. Bazen kendi babama bile anlatamadığım şeyleri öğretmenime anlatıyordum. Ortaokulu tamamladıktan sonra öğretmenimizle aynı binadaydık. Öğretmen lisesinde çok iyi bir eğitim aldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne birinci olarak girdim. Üniversiteden sonra Cumhuriyet İlkokulu'na, öğretmenimin yanına atandım" dedi.

'ÖĞRETMENLİK BENİM İLKOKUL HAYALİMDİ'
Öğretmen olmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Altuntaş, "Biz çok başarılı çocuklardık. Her zaman sorarlardı, 'Ben öğretmen olacağım çocuklarla çalışacağım' derdim. Öğretmenim bir gün bana 'Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız' dedi. O sözü ne kadar kalbime işlediyse, ben her zaman bunun için çalıştım. Öğretmenim burada olduğu için tek tercih burayı yazdım ve çok şükür burayı kazandım. İşe başladığım gün çok duygulandım" diye konuştu.

'GURUR DUYDUM'
Pınar Altuntaş'ın ilkokul öğretmeni Oktay Gümüşsoy ise "Cumhuriyet İlkokulu'nda 20 yıldır öğretmen olarak görev yapmaktayım. Pınar, 2004 yılında küçücük bir yavru olarak elimize geldi. Çok çalışkan, başarılı bir öğrencimdi. 5 yıl onlara öğretmenlik yaptım ve onlarla yapmış olduğumuz etkinliklerde kendisine söylediğim bir cümleyi daha sonra bana hatırlattı; 'Öğretmenim bir gün aynı okulda seninle görev yapacağız demiştiniz' dedi. Öğretmen olarak atandıktan sonra gerçekten onur ve gurur duyduk. Pınar gerçekten başarılı bir öğrenci ve hala aynı şekilde devam eden öğretmen arkadaşımız. Fen lisesini kazanmıştı Pınar ama bir amacı vardı öğretmen olmak istiyordu o yüzden ikinci tercihi olan Anadolu Öğretmen Lisesine gitmeyi tercih etti ve oradan da mezun oldu. Üniversiteyi de birinci olarak bitirdi, öyle de bir özelliği var. Biz pınarla 7 yaşında tanıştıktan sonra hala o günden beri beraberiz" diye konuştu.

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