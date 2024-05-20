Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video
Elazığ’da kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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