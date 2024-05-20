Video Yaşam Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine operasyon: 15 gözaltı | Video

20.05.2024 | 13:31

Elazığ’da kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Aracılığı ile Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmada, Elazığ'da faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin, eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterilerek kamu zararına yol açtığı tespit edilen, 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli, suç unsurları ile birlikte gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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