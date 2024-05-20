İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video
İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.
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