Video Yaşam İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video

20.05.2024 | 11:09

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Bağcılar'da bir adreste kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen bakım cihazları olduğu ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese 13 Mayıs'ta operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 adet lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi. Ele geçirilen kişisel bakım cihazlarının piyasa değerinin 100 milyon lira olduğu aktarılırken, 20 milyon lirayı aşan vergi kaybına yol açtığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 00:12
Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 20.05.2024 | 11:20
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi | Video 01:50
Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi | Video 20.05.2024 | 11:13
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video 07:13
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video 20.05.2024 | 11:07
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video 00:41
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 100 milyon liralık bakım cihazı ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 11:09
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı | Video 01:11
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı | Video 20.05.2024 | 11:07
Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı | Video 01:31
Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı | Video 20.05.2024 | 10:56
Kavga eden şahıs yola savrulunca araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:28
Kavga eden şahıs yola savrulunca araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 20.05.2024 | 10:54
Tokatlı çiftçi boru döşerken gelen sesin kaynağını öğrenince hayrete düştü! Borunun içinden... | Video 03:39
Tokatlı çiftçi boru döşerken gelen sesin kaynağını öğrenince hayrete düştü! Borunun içinden... | Video 20.05.2024 | 10:39
Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video 01:42
Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video 20.05.2024 | 10:38
Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 00:19
Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 10:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 20.05.2024 | 10:25
‘Anneni neden dövüyorsun’ diyen dedesini darp etti! | Video 02:59
‘Anneni neden dövüyorsun’ diyen dedesini darp etti! | Video 20.05.2024 | 10:10
Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü: “Çevirdik direksiyonu kaçtık” | Video 00:55
Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü: “Çevirdik direksiyonu kaçtık” | Video 20.05.2024 | 10:03
İzmir’de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
Erzurum’daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 07:29
Erzurum'daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 20.05.2024 | 09:41
Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar | Video 00:57
Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar | Video 20.05.2024 | 09:45
Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı | Video 00:13
Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı | Video 20.05.2024 | 09:45
Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video 04:07
Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video 20.05.2024 | 09:28
Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh’ta yeniden görüldü | Video 01:06
Nesli tükenmekte olan Su Samuru uzun zaman sonra Çoruh'ta yeniden görüldü | Video 20.05.2024 | 09:25
Edirne’de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı | Video 01:49
Edirne’de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı | Video 20.05.2024 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA