Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video
Ankara'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 18. ve 19. yüzyıldan kalma bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bildirildi.
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