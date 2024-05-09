Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video

Corendon Havayolları’na ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren Boeing tipi uçağın ön tekeri inişte patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.