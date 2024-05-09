Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video
Corendon Havayolları’na ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren Boeing tipi uçağın ön tekeri inişte patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 09.05.2024 | 12:21
00:56
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 09.05.2024 | 12:21
01:27
03:27
04:30
01:00
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 09.05.2024 | 12:10
02:50
02:25
01:27
01:22
Yaşlı adamın emekli maaşını “tantanacılık” yöntemiyle böyle çaldılar | Video 09.05.2024 | 11:04
02:44
05:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 09.05.2024 | 10:51
01:20
Dolmabahçe Tüneli’nde makas kazası kamerada | Video 09.05.2024 | 10:27
01:45
Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar | Video 09.05.2024 | 10:36
02:26
"Ölüm Allah’ın emri" diyerek onlarca kişinin boğulduğu kanal atladı | Video 09.05.2024 | 10:27
00:50
Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler çileden çıktı | Video 09.05.2024 | 10:27
01:20
03:40
Büyükçekmece’de sitede sokak köpeğinin üzerine kaynar su döküldü | Video 09.05.2024 | 09:50
04:18
Kayıp papağan "Can" için her gün ağlıyorlar | Video 09.05.2024 | 09:50
01:19
Mersin'de silah kaçakçılarına çifte operasyon | Video 09.05.2024 | 09:25