Video Yaşam Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video

Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video

09.05.2024 | 12:35

Corendon Havayolları’na ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren Boeing tipi uçağın ön tekeri inişte patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

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