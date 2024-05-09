Video Yaşam Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video

Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video

09.05.2024 | 14:17

Küçükçekmece’de, kasklı ve kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki motosikleti saniyeler çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 29 Nisan Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, 34 GLC 590 plakalı park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şahıslardan biri kilidi ve kontağı kırarken, diğeri ise saniyeler içinde motosikleti çalıştırarak kayıplara karıştı. Diğer şüpheli ise, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.
Memleketi Şanlıurfa'dan dönen Mehmet Sait Çetin, sabah geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, motosikletinin çalındığını fark etti. Motosiklet sahibi Mehmet Sait Çetin, güvenlik kameralarıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletinin çalınmasıyla ilgili konuşan Mehmet Sait Çetin, "29 Nisan'da gece saatlerinde iki kişi kafalarında kaskla geliyorlar. Motorumun kontağını kırıp, çalıştırıp gidiyorlar. Ben köyden geldim, sabah motorum yerinde yoktu, kamera kayıtlarına baktım ve o an motorumun çalındığını fark ettim. Borcunu yeni bitirmiştim, şuan yaklaşık 150 bin TL değerinde. Polise ve savcılığa şikayette bulundum. İnşallah bulunur, yetkililerden bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 00:37
Çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 09.05.2024 | 15:23
Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video 00:49
Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video 09.05.2024 | 14:27
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video 02:14
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video 09.05.2024 | 14:43
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video 02:44
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video 09.05.2024 | 14:17
Çanakkale’de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:29
Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video 09.05.2024 | 13:49
Kayıp Polonyalı turist ölü olarak bulundu | Video 01:29
Kayıp Polonyalı turist ölü olarak bulundu | Video 09.05.2024 | 13:45
Ankara’da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 01:50
Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 09.05.2024 | 12:21
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 00:56
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 09.05.2024 | 12:21
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:27
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 09.05.2024 | 12:10
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:27
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.05.2024 | 12:10
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video 04:30
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video 09.05.2024 | 12:35
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 01:00
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 09.05.2024 | 12:10
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video 02:50
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video 09.05.2024 | 11:39
İstanbul’da ‘kaçak ve taklit ayakkabı’ operasyonu: Binlerce çift ayakkabı ele geçirildi | Video 02:25
İstanbul'da ‘kaçak ve taklit ayakkabı’ operasyonu: Binlerce çift ayakkabı ele geçirildi | Video 09.05.2024 | 11:32
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:27
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 09.05.2024 | 11:19
Yaşlı adamın emekli maaşını “tantanacılık” yöntemiyle böyle çaldılar | Video 01:22
Yaşlı adamın emekli maaşını “tantanacılık” yöntemiyle böyle çaldılar | Video 09.05.2024 | 11:04
Şanlıurfa’da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi operasyonla kurtarıldı | Video 02:44
Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi operasyonla kurtarıldı | Video 09.05.2024 | 11:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 09.05.2024 | 10:51
Dolmabahçe Tüneli’nde makas kazası kamerada | Video 01:20
Dolmabahçe Tüneli’nde makas kazası kamerada | Video 09.05.2024 | 10:27
Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar | Video 01:45
Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar | Video 09.05.2024 | 10:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA