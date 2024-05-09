Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video
Küçükçekmece’de, kasklı ve kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki motosikleti saniyeler çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Memleketi Şanlıurfa'dan dönen Mehmet Sait Çetin, sabah geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, motosikletinin çalındığını fark etti. Motosiklet sahibi Mehmet Sait Çetin, güvenlik kameralarıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Motosikletinin çalınmasıyla ilgili konuşan Mehmet Sait Çetin, "29 Nisan'da gece saatlerinde iki kişi kafalarında kaskla geliyorlar. Motorumun kontağını kırıp, çalıştırıp gidiyorlar. Ben köyden geldim, sabah motorum yerinde yoktu, kamera kayıtlarına baktım ve o an motorumun çalındığını fark ettim. Borcunu yeni bitirmiştim, şuan yaklaşık 150 bin TL değerinde. Polise ve savcılığa şikayette bulundum. İnşallah bulunur, yetkililerden bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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