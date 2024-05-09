Video Yaşam Türkiye genelinde "Çöl tozu" alarmı! Yarına dikkat | Video
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Türkiye genelinde "Çöl tozu" alarmı! Yarına dikkat | Video

09.05.2024 | 15:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini yayınladı. Buna göre cumartesi tüm yurtta yağış hakimken Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. Uzmanlar, toz taşımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağının altını çizdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyu A Haber'de değerlendirdi.

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