Türkiye genelinde "Çöl tozu" alarmı! Yarına dikkat | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini yayınladı. Buna göre cumartesi tüm yurtta yağış hakimken Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. Uzmanlar, toz taşımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağının altını çizdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyu A Haber'de değerlendirdi.
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