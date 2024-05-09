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Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video

Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video

09.05.2024 | 13:49

Çanakkale'de, klip çekimi için şehre gelen 2 arkadaş N.K. ile O.T., iddiaya göre kaldıkları eve giren ve boğazlarına bıçak dayayarak ölümle tehdit eden 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Olayla ilgili olarak İ.G., O.T., ve T.C. adlı üç şüpheli tutuklandı.

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Yalova'dan klip çekimi için Çanakkale'ye gelen N.K. ile O.T., kaldıkları günü birlik kiraladıkları eve gelen tanımadıkları kişilerin saldırısına uğradı. Boğazlarına bıçak dayanarak ölümle tehdit edilen arkadaşlar, 40 bin üzeri imitasyon cep telefonu, kulaklık ve cüzdanları gasp edildi.

İhbar üzerine harekete geçen Çanakale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda İ.G., O.T., T.C., D.K., H.K., Y.S. ve Y.Ç. isimli şüpheliler tespit edildi.

6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.G., O.T., T.C., H.K. ve Y.S. adliyeye sevk edildi. D.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan H.K., T.C. ve İ.G. tutuklanırken, O.T., Y.S. ve Y.Ç. ise serbest bırakıldı.

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