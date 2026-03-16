Otomobille motosikletli böyle çarpıştı | Video 15.03.2026 | 10:51 Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmayla motosikletteki 2 gencin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle aynı istikamette ilerleyen otomobil, manevrayla dönüş yapmak istedi. Otomobilin dönmek için duraksadığı andaysa motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten yere savrulan 2 genç yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Otomobille, motosikletin çarpıştığı anlar ve şahısların yere savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.