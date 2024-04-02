AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik: Milletimizin mesajı yol göstericidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda sadece seçim sonuçlarını değerlendirildiğini belirten Ömer Çelik, verilen mesajın bütün boyutlarıyla ele alınacağını ifade etti. Çelik, "Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye devam edeceğiz. Farklı kesimlerin verdiği mesajlar var. Bunlar doğru değerlendirilecek. Bütün siyaset tarzımıza sirayet edecek. Milletimizin mesajı yol göstericidir." dedi.