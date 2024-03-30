Başkan Erdoğan: "İstanbul'u içine düştüğü çöküşten kurtarmaya talibiz" | Video

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçimler kapsamındaki son mitinglerini bugün İstanbul'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Arnavutköy'ün ardından Güngören'de vatandaşlara hitap etti. CHP'deki para sayma görüntülerine tepki gösteren Erdoğan; "Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var." dedi