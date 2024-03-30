Başkan Erdoğan: "Fatih'in emaneti İstanbul'a sahip çıkacağız" | Video
Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçimler kapsamındaki son mitinglerini bugün İstanbul'da gerçekleştirdi.. Başkan Erdoğan Arnavutköy'de önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un kaybedecek 5 yılı daha yok diyen Başkan Erdoğan, "Belediyecilik nedir bunu biz biliriz. Bu yüzden buraya bir bakan arkadaşımı, mühendis bakan arkadaşımı buraya gönderdik. İşi bileni gönderdik. Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda, İstanbul başka bir yöne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu şehre sahip çıkmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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