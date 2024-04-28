Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi | Video
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi | Video 28.04.2024 | 12:42
05:01
01:51
Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi | Video 28.04.2024 | 12:32
00:45
01:41
Kadıköy'de fren yerine gaza basan sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 28.04.2024 | 12:32
01:10
Hatay'da gökyüzünde insana benzeyen görüntüler merak uyandırdı | Video 28.04.2024 | 09:51
01:56
Bozdoğan-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandı | Video 28.04.2024 | 09:51
04:04
07:06
Kadıköy’de bir apartmanın otoparkında bulunan araç alev topuna döndü | Video 28.04.2024 | 08:37
02:57
Aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti! | Video 27.04.2024 | 16:17
00:10
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü! | Video 27.04.2024 | 16:20
00:56
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 27.04.2024 | 16:17
00:27
00:57
01:38
Muş semalarında görüntülenen cisim merak uyandırdı | Video 27.04.2024 | 14:40
03:03
00:16
01:30
Samsun'da 2 kişi 5 adet tabancayla yakalandı | Video 27.04.2024 | 13:27
00:34
Apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 27.04.2024 | 13:26
00:43
Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi | Video 27.04.2024 | 13:24