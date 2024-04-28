Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi | Video

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.