İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı! Kaza sonrası panik anları kamerada | Video
Basın Ekpreste seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı. Araç içerisinde bulunan 2 kişiden şoke olurken, olay sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.
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