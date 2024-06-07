Video Yaşam Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video
Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video

07.06.2024 | 08:47

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı. Bu sırada dijital pano henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen panonun altında kalan 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ekran altında kalan yaralıları kurtarırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada okul sahibi çekim yapan velilerle tartışmaya başladı. Tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Daha sonra okul sahibi E.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayı gören vatandaşlardan biri, "Özel bir kolej okulunun mezuniyet töreni vardı. Mezuniyet bitti, son kısmına gelindi. Kepler havaya fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra veliler sahneye geldiler, fotoğraf çekilmek için. O sırada bazı öğrenciler dev ekrana yaslandı. Dev ekrana yaslandıktan sonra o biraz gevşedi, sonra öğrenciler çekilince yavaş yavaş dev ekran düştü." şeklinde konuştu.

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