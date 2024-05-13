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Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video

Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video

13.05.2024 | 13:50

Isparta’da bir vatandaş sosyal medya üzerinden yatırım yaparak kazanç elde edeceği vaadiyle yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırıldı. Şikayet üzerine İstanbul, Edirne ve Kayseri’de eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 6’sı tutuklandı.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan bir vatandaş sosyal medya platformunda yatırım reklamı gördüğünü, reklamda yazan telefon numarası ile irtibata geçmesi sonrasında internet sitesi üzerinden yatırım yaparak kazanç elde edeceği vaat edilmesi üzerine parça parça yaklaşık 1,8 Milyon TL gönderdiğini sonrasında ise dolandırıldığını anladığını belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda şirket sahipleri, şirket açtıran şahıslar ile hat sahipleri ve aracılık eden şahıslar tespit edildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Edirne ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.
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