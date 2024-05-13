Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video
Isparta’da bir vatandaş sosyal medya üzerinden yatırım yaparak kazanç elde edeceği vaadiyle yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırıldı. Şikayet üzerine İstanbul, Edirne ve Kayseri’de eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 6’sı tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Edirne ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.
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