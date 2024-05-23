Hızla kilo alan bebeği görenler gözlerine inanamıyor! 11 ayda 20 kiloyu aştı... | Video 23.05.2024 | 10:22 Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Ahmet ve Safa Derviş çiftinin Temmuz 2023 tarihinde yeni bir kız çocukları dünyaya geldi. Normal kiloda dünyaya gelen bebeğe, Gülistan ismi konuldu. Doğduktan 2 ay sonra kilo almaya başlayan Gülistan bebek, 11 ayın sonunda 20 kiloyu geçti. Doktora götürülen Gülistan bebeğe hormon bozukluğu teşhisi konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçedeki marketin manav reyonunda çalışarak para kazanmaya çalışan baba Ahmet Derviş, çocuğunu tedavi etmek için her ay Mardin'deki bir hastaneye götürüyor.Gün boyunca çocuğuyla ilgilenerek kucağında taşıyan anne Safa Derviş ise, doğumdan 2 ay sonra bebeğin kilo almaya başladığını belirterek, "Doğumu Urfa'da oldu. Eve geldikten 2 ay sonra normal bebeklerden daha fazla kilo almaya başladı. İlaç da kullandık ama fayda etmedi" dedi.Bebeğin ilacını alamadıklarını söyleyen Derviş, tedavi olabilmesi için yardım beklediklerini belirtti.