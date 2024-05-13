Video Yaşam Esenyurt'ta bir binada doğalgaz borusu bomba gibi patladı! Patlama anı kamerada | Video
Esenyurt'ta bir binada doğalgaz borusu bomba gibi patladı! Patlama anı kamerada | Video

Esenyurt'ta bir binada doğalgaz borusu bomba gibi patladı! Patlama anı kamerada | Video

13.05.2024 | 15:09

Esenyurt'ta bir binada doğalgaz borusu bomba gibi patladı. Patlama anı kamerada...

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