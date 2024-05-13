Video Yaşam Amasya’da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp | Video
Amasya’da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp | Video

Amasya’da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp | Video

13.05.2024 | 15:08

Amasya’da kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki koyunların 19’u telef oldu, 11’i kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
13 hayvanını kurtarabilen Nurettin Kodak, yaklaşık 500 bin liralık zararı olduğunu belirterek yardım istedi. Hayvanlarını Kurban Bayramı öncesi satıp evlenmeyi düşünen 40 yaşındaki Kodak'ın hayallerini kurtlar kabusa çevirdi. Kodak, "Evlenmeyi planlıyordum. Çobana kız vermiyorlar" dedi.

19 KURBANLIK KOYUN KURT SALDIRISI SONUCU TELEF OLDU
İl merkezine bağlı Helvacı Mahallesi'nde babasıyla birlikte yaşayan Nurettin Kodak, ağılında yemlediği sürüsünü dağlık alana saldı. Sokak köpeklerinin sesinden ürken koyunlar bir anda dağıldı. Hava kararınca sürüsünü bulamayan yetiştirici, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Aramalarda Sazköy'e yakın dağlık alanda 19 koyunun uğradıkları kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. 13 hayvanını kurtarabilen yetiştirici, kayıp 11 hayvanını ise çabalarına rağmen bulamadı.

"ÇOBANA KIZ VERMİYORLAR"
Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satmayı planlarken başına gelenlere çok üzülen Kodak, "Kurtlar en besili hayvanlarımı telef etti. Evlenmeyi planlıyordum. Hayallerim de hayvanlarım gibi telef ve hayal oldu. Kız istemeye gidildiğinde ne iş yaptığım soruluyor. Çobana kız vermiyorlar" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amasya’da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp | Video 05:10
Amasya’da kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp | Video 13.05.2024 | 15:08
Esenyurt’ta bir binada doğalgaz borusu bomba gibi patladı! Patlama anı kamerada | Video 01:11
Esenyurt'ta bir binada doğalgaz borusu bomba gibi patladı! Patlama anı kamerada | Video 13.05.2024 | 15:09
Ordu’da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 02:21
Ordu'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2024 | 14:45
İstanbul’da otomobil ile tır çarpıştı! Kaza sonrası panik anları kamerada | Video 04:52
İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı! Kaza sonrası panik anları kamerada | Video 13.05.2024 | 14:39
Japon deprem uzmanı 4 bölge için uyardı: Marmara bölgesinde her an deprem olabilir | Video 07:21
Japon deprem uzmanı 4 bölge için uyardı: "Marmara bölgesinde her an deprem olabilir" | Video 13.05.2024 | 14:33
Kedilerin ’dron’ ile imtihanı böyle görüntülendi | Video 02:50
Kedilerin 'dron' ile imtihanı böyle görüntülendi | Video 13.05.2024 | 14:12
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi, 2 ayrı rota ortaya çıkardı | Video 04:08
Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi, 2 ayrı rota ortaya çıkardı | Video 13.05.2024 | 13:56
Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video 00:48
Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video 13.05.2024 | 13:56
Dehşet veren kazada yeni detay: 8 aylık hamileymiş | Video 02:50
Dehşet veren kazada yeni detay: 8 aylık hamileymiş | Video 13.05.2024 | 13:56
Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video 00:48
Sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı | Video 13.05.2024 | 13:50
Gaziantep’te tüfekle dehşet saçtı! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı | Video 02:23
Gaziantep'te tüfekle dehşet saçtı! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı | Video 13.05.2024 | 13:48
Malatya’da ’change’ araç operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:17
Malatya'da 'change' araç operasyonu: 6 tutuklama | Video 13.05.2024 | 13:47
Erzurum’da yağış ve fırtına! Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi! | Video 01:08
Erzurum'da yağış ve fırtına! Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi! | Video 13.05.2024 | 13:34
Konya’da hastane otoparkındaki otomobilde yangın | Video 01:40
Konya’da hastane otoparkındaki otomobilde yangın | Video 13.05.2024 | 13:29
İzmir’de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3’ü polis 24 gözaltı | Video 06:44
İzmir’de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı | Video 13.05.2024 | 13:17
Sapağı kaçıran otomobil geri gelirken faciaya yol açıyordu: 2 yaralı | Video 01:16
Sapağı kaçıran otomobil geri gelirken faciaya yol açıyordu: 2 yaralı | Video 13.05.2024 | 13:17
Sigara paketine zulalanmış halde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 01:00
Sigara paketine zulalanmış halde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 13.05.2024 | 13:17
Ankara’da hızlı tren köprüsü ayağına çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı | Video 00:39
Ankara'da hızlı tren köprüsü ayağına çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı | Video 13.05.2024 | 12:23
2 kurdun tacizine uğrayan genç çiftçi, yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 01:47
2 kurdun tacizine uğrayan genç çiftçi, yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 13.05.2024 | 12:28
ABD’li müze müdürü İstanbul Havalimanı’nda tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı | Video 03:07
ABD'li müze müdürü İstanbul Havalimanı'nda tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı | Video 13.05.2024 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA