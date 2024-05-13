Ordu'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı! Kaza anı kamerada | Video
Ordu’nun Ünye ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, tekstil işçilerini taşıyan minibüsünün kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kameralarına saniye, saniye yansıdı.
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