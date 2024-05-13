Video Yaşam Ordu'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı! Kaza anı kamerada | Video
Ordu'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı! Kaza anı kamerada | Video

Ordu'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı! Kaza anı kamerada | Video

13.05.2024 | 14:45

Ordu’nun Ünye ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'de bulunan özel bir tekstil firmasına ait çalışanları taşıyan Yüksel Öztürk idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjde bulunan bariyerlere, ardından yol kenarında kaldırıma çarparak durabildi. Kazada takla atmaktan son anda kurtulan minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü ilçedeki özel bir hastaneye, sürücüyle birlikte diğer yaralılar ise Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sonrası sahil yolunda yaşanılan yoğun trafik akışı Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, tekstil işçilerini taşıyan minibüsünün kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kameralarına saniye, saniye yansıdı.

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