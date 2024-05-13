Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı belirtilirken, 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. 10 ilde gök gürültülü sağanak, 6 ilde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
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