Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı belirtilirken, 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. 10 ilde gök gürültülü sağanak, 6 ilde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.