Video Hava Durumu Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video
Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video

Meteoroloji'den 16 il için hava durumu uyarısı! Sarı kodlu alarm | Video

13.05.2024 | 15:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Sıcaklıkların Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı belirtilirken, 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. 10 ilde gök gürültülü sağanak, 6 ilde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

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