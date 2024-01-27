Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video
Kara kış Türkiye'yi esir aldı. Yurdun dört bir yanında dondurucu soğuk ve kar vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 26 il için kar ve yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece birden düşeceğini belirten uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. İstanbul için bugün kar uyarısı yapıldı… İşte detaylar…
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