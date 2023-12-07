Video Yaşam Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İki bölgeye dikkat | Video
Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İki bölgeye dikkat | Video

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İki bölgeye dikkat | Video

07.12.2023 | 13:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdu etkisi altına soğuk hava dalgasıyla birlikte bazı yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış, bazı bölgelerinde ise belirli aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu son dönemde internette en çok araştırılan konular arasında yer alırken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, iki farklı harita paylaşarak hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini tek tek saydı.

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