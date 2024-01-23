Meteoroloji'den 10 kente sarı kodlu uyarı! Yoğun kar bekleniyor... | Video
Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına girdi. Termometreler rekor derecede düştü, yurdun dört bir yanı buz kesti. Meteoroloji'den ise kritik açıklama geldi. Yoğun kar yağışı uyarısında bulunan uzmanlar, İstanbul dahil 10 il için alarm verdi: Fırtına, buz ve don bekleniyor!
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