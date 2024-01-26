Video Yaşam Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video

Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video

26.01.2024 | 12:17

Kara kış tüm yurdu esir aldı… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 31 il için saat vererek uyardı. Kuvvetli sağanak ve kar yağışının beklendiğini belirten uzmanlar, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için tedbir çağrısı yaptı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek…

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