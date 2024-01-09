Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı! Meterolojiden kritik uyarı | Video
Türkiye bu hafta İzlanda soğuklarının ve karlı havanın etkisine giriyor. Düşen sıcaklıklar yurt genelinde kendini hissettirirken yarın İstanbul, Ankara ve İzmir soğuk ve karlı havaya uyanacak. Sıcaklıklar 10 derece kadar düşerken, Meteoroloji İstanbul dahil soğuk havanın etkisi altına girecek tüm illeri uyardı.
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