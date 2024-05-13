Japon deprem uzmanı 4 bölge için uyardı: "Marmara bölgesinde her an deprem olabilir" | Video

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu. Moriwaki, Marmara bölgesinde her an deprem olabileceğine dikkat çekerek 4 bölge için deprem uyarısında bulundu.