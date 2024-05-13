Video Yaşam Kedilerin 'dron' ile imtihanı böyle görüntülendi | Video
Kedilerin 'dron' ile imtihanı böyle görüntülendi | Video

Kedilerin 'dron' ile imtihanı böyle görüntülendi | Video

13.05.2024 | 14:12

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde haber çalışması için havalanan dronun peşine düşen kedilerin o anları gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde haber çalışması için havalanan dronu fark eden bir grup meraklı kedi, dronun peşine düştü. Bir süre çekim yapan dronun ardından gezen kediler, dronu yakalamak için yarışa girdi. Dron kamerasına yansıyan sevimli kedilerin o anları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Dronu yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.

KAPATILAN CİHAZIN PERVANELERİNİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR
4 koldan uçan cihazın peşinde düşerek, dronun yere indiğini fark eden kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman cihazın pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen dron ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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