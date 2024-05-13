Kedilerin 'dron' ile imtihanı böyle görüntülendi | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde haber çalışması için havalanan dronun peşine düşen kedilerin o anları gülümsetti.
KAPATILAN CİHAZIN PERVANELERİNİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞTILAR
4 koldan uçan cihazın peşinde düşerek, dronun yere indiğini fark eden kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman cihazın pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen dron ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
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