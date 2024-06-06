Fatih'te öğretmene silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar | Video
Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:57
06:51
07:05
Fatih'te öğretmene silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar | Video 06.06.2024 | 16:00
01:21
İspanya UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak | Video 06.06.2024 | 14:01
03:07
Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video 06.06.2024 | 14:01
02:04
Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı | Video 06.06.2024 | 14:01
07:03
Adıyaman'da 4.2'lik deprem | Video 06.06.2024 | 14:14
01:06
Horoz dövüştürenlere baskın: 36 gözaltı | Video 06.06.2024 | 14:01
00:42
Otizmli küçük çocuk mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı! | Video 06.06.2024 | 13:51
01:14
00:25
Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü | Video 06.06.2024 | 12:20
04:28
17:46
İstanbul'da "Dokunsan yıkılacak" halde binlerce bina mevcut | Video 06.06.2024 | 12:42
04:27
03:27
05:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Haziran 2024 Perşembe atv izle! | Video 06.06.2024 | 11:14
00:21
Kayseri'de FETÖ'ye "kıskaç" operasyonu: 3 gözaltı | Video 06.06.2024 | 11:22
01:46
00:46
01:13
23 yaşındaki eniştesini 'kardeşine kötü davranıyor' diye öldürdü | Video 06.06.2024 | 10:44