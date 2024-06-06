Müge Anlı’da kan donduran itiraf! "Babaannem ve halam, birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" | Video
Müge Anlı‘da kan donduran bir cinayet daha ortaya çıktı. Kayıp karısını ve çocuklarını bulmak için ihbarda bulunan eş Murat’ın anlattıklarının ardından olayın korkunç detayları ortaya çıktı. Güllü Çolak‘ın yeğeni Ahmet stüdyoya gelerek ve babaannesi ile halasının bir adamı öldürüp sonrasında kıyma makinesinde çektiklerini itiraf etti. Kan donduran iddiadan sonra Müge Anlı ve stüdyoda bulunanlar şoke olurken, Ahmet’in “Babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı” dediğini söyledi.
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