Video Yaşam Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü
Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü

Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü

06.06.2024 | 17:57

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde ardı arkasına çıkan yangınlar bir türlü durmak bilmiyor. Son 4 günde çıkan arazi yangınlarına bir yenisi daha eklenerek, ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları civarında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi küle döndü.

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