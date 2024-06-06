Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde ardı arkasına çıkan yangınlar bir türlü durmak bilmiyor. Son 4 günde çıkan arazi yangınlarına bir yenisi daha eklenerek, ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları civarında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi küle döndü.