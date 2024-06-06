İstanbul'da "Dokunsan yıkılacak" halde binlerce bina mevcut | Video
İstanbul Küçükçekmece'de geçen pazar kendiliğinden çöken bina gözleri bu halde olan diğer yapılara çevirdi. SABAH megakentte ilçe ilçe dolaşarak dokunsan yıkılacak onlarca binayı görüntüledi. İBB yüksek riskli olduğunu tespit ettiği 1556 binanın sadece 178'ini yıktı.
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