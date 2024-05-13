Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı olayının yeni görüntüsü oraya çıktı | Video
Esenyurt'ta alışveriş yaparken çifti silahla vuran şüphelinin dükkanın önüne gelip silahla içeriye girme anın görüntüsü ortaya çıktı.
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