Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video
Denizli’de iş adamına hastane bahçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Ekipler olayın faili Muhammet Ali D., otoparktaki araç ile kaçmasını sağlayan Ercüment D., saklanmasında yardım eden Nevzat D., O.Ö., S.O., B.T., ve Aleyna A.'ya yönelik, Denizli'nin Çal ilçesinde ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak Denizli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Olayın faili Muhammet Ali D.'nin emniyetteki sorgusunda iş adamı Oktay Y. ile aralarında husumet olduğu, hastanede karşılaştığını ve bir anlık öfkeyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından "Kasten yaralama" suçundan hakim karşısına çıkartılan olayın faili Muhammet Ali D., otoparktaki araçla kaçmasını sağlayan Ercüment D. ve saklanmasında yardım eden Nevzat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Aleyna A. adli kontrolle salıverilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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