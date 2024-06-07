Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video 07.06.2024 | 09:30 Denizli’de iş adamına hastane bahçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de alışveriş merkezi işletmecisi olan Oktay Y. (28), Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde 30 Mayıs gecesi gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kasık ve atar damarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan iş adamına yönelik silahlı saldırının şüphelisi ise hastane otoparkında kendisini bekleyen araç ile kaçmıştı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faili ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 3'ü kadın toplam 7 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların kimlik ve yer tespitinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Ekipler olayın faili Muhammet Ali D., otoparktaki araç ile kaçmasını sağlayan Ercüment D., saklanmasında yardım eden Nevzat D., O.Ö., S.O., B.T., ve Aleyna A.'ya yönelik, Denizli'nin Çal ilçesinde ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak Denizli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Olayın faili Muhammet Ali D.'nin emniyetteki sorgusunda iş adamı Oktay Y. ile aralarında husumet olduğu, hastanede karşılaştığını ve bir anlık öfkeyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.Savcılıktaki sorgularının ardından "Kasten yaralama" suçundan hakim karşısına çıkartılan olayın faili Muhammet Ali D., otoparktaki araçla kaçmasını sağlayan Ercüment D. ve saklanmasında yardım eden Nevzat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Aleyna A. adli kontrolle salıverilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.