Video Yaşam Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video
Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video

Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video

07.06.2024 | 09:30

Denizli’de iş adamına hastane bahçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli'de alışveriş merkezi işletmecisi olan Oktay Y. (28), Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde 30 Mayıs gecesi gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kasık ve atar damarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan iş adamına yönelik silahlı saldırının şüphelisi ise hastane otoparkında kendisini bekleyen araç ile kaçmıştı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faili ile kaçmasına ve saklanmasına yardım eden 3'ü kadın toplam 7 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların kimlik ve yer tespitinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler olayın faili Muhammet Ali D., otoparktaki araç ile kaçmasını sağlayan Ercüment D., saklanmasında yardım eden Nevzat D., O.Ö., S.O., B.T., ve Aleyna A.'ya yönelik, Denizli'nin Çal ilçesinde ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü kadın 7 şüpheli yakalanarak Denizli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Olayın faili Muhammet Ali D.'nin emniyetteki sorgusunda iş adamı Oktay Y. ile aralarında husumet olduğu, hastanede karşılaştığını ve bir anlık öfkeyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından "Kasten yaralama" suçundan hakim karşısına çıkartılan olayın faili Muhammet Ali D., otoparktaki araçla kaçmasını sağlayan Ercüment D. ve saklanmasında yardım eden Nevzat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Aleyna A. adli kontrolle salıverilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video 01:46
Hastane bahçesindeki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Video 07.06.2024 | 09:30
Cemal Reşit Rey’de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video 05:52
Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı | Video 07.06.2024 | 08:47
Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video 02:14
Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video 07.06.2024 | 08:45
Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 01:57
Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 07.06.2024 | 08:47
Ankara’da bir motosiklete yıldırım düştü 00:17
Ankara'da bir motosiklete yıldırım düştü 07.06.2024 | 02:04
Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı 00:53
Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı 06.06.2024 | 22:07
Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü 00:51
Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü 06.06.2024 | 17:57
Askeri araç kaza yaptı: 1’i asker 3 yaralı | Video 02:45
Askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 yaralı | Video 06.06.2024 | 16:30
Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video 03:57
Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video 06.06.2024 | 16:34
Konyaaltı Sahili’ne 300 metre yakınlıkta yerleşim alanlarını tehdit eden yangın korkuttu | Video 06:51
Konyaaltı Sahili'ne 300 metre yakınlıkta yerleşim alanlarını tehdit eden yangın korkuttu | Video 06.06.2024 | 16:16
Fatih’te öğretmene silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar | Video 07:05
Fatih'te öğretmene silahlı saldırı! Aracına kurşun yağdırdılar | Video 06.06.2024 | 16:00
İspanya UAD’deki İsrail davasına müdahil olacak | Video 01:21
İspanya UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak | Video 06.06.2024 | 14:01
Fatih’te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video 03:07
Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video 06.06.2024 | 14:01
Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı | Video 02:04
Eşine şiddet gösteren adamı dövmüşlerdi, iş yerleri basıldı | Video 06.06.2024 | 14:01
Adıyaman’da 4.2’lik deprem | Video 07:03
Adıyaman'da 4.2'lik deprem | Video 06.06.2024 | 14:14
Horoz dövüştürenlere baskın: 36 gözaltı | Video 01:06
Horoz dövüştürenlere baskın: 36 gözaltı | Video 06.06.2024 | 14:01
Otizmli küçük çocuk mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı! | Video 00:42
Otizmli küçük çocuk mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı! | Video 06.06.2024 | 13:51
Bağcılar’da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında | Video 01:14
Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında | Video 06.06.2024 | 12:33
Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü | Video 00:25
Yok böyle israf: Kilosu 100 TL çilekleri kasa kasa çöpe döktü | Video 06.06.2024 | 12:20
Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Babaannem ve halam, birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler | Video 04:28
Müge Anlı’da kan donduran itiraf! "Babaannem ve halam, birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" | Video 06.06.2024 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA