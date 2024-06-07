Video Yaşam Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video
Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video

Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video

07.06.2024 | 09:48

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı hasarlı binanın yerle bir olma afetzede vatandaşlarda adeta deprem etkisi yarattı. Ortaya çıkan sarsılma ve ses vatandaşlar arasında panik oluştururken o anlar kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 10 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 10 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ortaya çıkan ses ve sarsıntı vatandaşlarda adeta deprem etkisi yarattı.

"BİNA YIKIMI ŞİDDETLİYDİ"
Binanın yıkımı deprem etkisi yaptığını ifade eden Meryem Cemaloğlu, "Arka tarafta binayı yıktılar, işyerimiz mahvoldu. Ürünlerimiz hepsi toz içinde kaldı. Bina yıkımı şiddetliydi. Sabah yaşadığımız depremin üzerine bu binanın yıkımı deprem etkisi oluşturdu ve bizi korkuttu. Biraz daha bu konuda özen göstermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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