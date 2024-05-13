Gaziantep'te tüfekle dehşet saçtı! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı | Video
Gaziantep'te aile içi tartışmada eşini öldürdükten sonra oğlunu yaralayan şahsın, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın arkasına saklanan damadını bulmaya çalışan şahsın olay yerine gelen polisleri görünce tüfeğini yere bırakıp teslim olması ve sonrasında da yaralı oğlunun ambulansa taşınma anları da saniye saniye yer aldı.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Aile içi tartışmada eşini öldürdükten sonra oğlunu yaralayan Halil Özdemir isimli şahsın, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın arkasına saklanan yaralı damadını bularak öldürmek isteyen şahsın, olay yerine gelen polisleri görünce tüfeğini yere bırakıp teslim olması ve sonrasında da yaralı oğlunun ambulansa taşınma anları da saniye saniye yer aldı.
MARKETE GİDEREK, "YARALI NEREYE GİTTİ LAN" DİYE BAĞIRDI
Görüntülerde, zanlının elinde silahla markete girerek damadını ararken "yaralı nereye gitti lan" diye bağırma anları ve teslim olduktan sonra çevredeki vatandaşların zanlıya tepki gösterme anları de dikkat çekti.
KATİL ZANLISININ KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlının, gün içerisinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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