Hatay'ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: "Son 5 yılın en fazla yağışı" | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Hatay’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Bazı yollarda çökme meydana geldi, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca, Dörtyol ilçesinde köprüden geçtiği esnada taşan derenin sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaralandı. Bölgedeki son durumu A Haber’de aktaran Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay’ın son 5 yılın en fazla yağışını aldığını belirterek, “Metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış aldı.” dedi.
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