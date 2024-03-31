Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı | Video
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da konuştu. Oy verme işlemlerinin sorunsuz olarak devam ettiğini belirten Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasaklarının saat 21:00 itibarıyla kalkacağını, fakat saat 17:00'de bir toplantı yapılarak bu saatin öne çekilebileceğini belirtti.
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