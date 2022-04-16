Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 16.4.2022 21:29 Son Güncelleme: 16.4.2022 21:38

Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sanatçılarımız büyük bir misyonun, büyük bir sorumluluğun sahibidirler. Sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir.

Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür.

İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olacağına inanmıyoruz. Tiyatrodan sinemaya kadar pekçok farklı alanda verdiğimiz desteklerle sanatçımıza sahip çıkıyoruz.

"EN HAYATİ GÖREVLERDEN BİRİ SANATÇILARIMIZA DÜŞÜYOR"

Ülkemize dünya çağında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi, sadece taştan, betondan, ve metalden ibaret kalır."

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Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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