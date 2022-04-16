Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"EN HAYATİ GÖREVLERDEN BİRİ SANATÇILARIMIZA DÜŞÜYOR"

Ülkemize dünya çağında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi, sadece taştan, betondan, ve metalden ibaret kalır."