Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verilen desteklerle sanatçıların emeğine sahip çıktıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...